Covid Umbria, carabinieri in lutto: morto il brigadiere capo Fiorenzo Meccariello, aveva 56 anni

PERUGIA - L'Arma dei carabinieri piange la sua ventunesima vittima per Covid. Nella serata di ieri, a causa

dell'aggravamento del quadro clinico, a seguito di infezione da coronavirus, è morto il brigadiere capo qualifica speciale Fiorenzo Meccariello, addetto alla centrale operativa della compagnia carabinieri di Assisi. Aveva 56 anni.

Il comandante generale e tutta l'Arma - si legge in una nota - «si stringono compatti intorno alla moglie e in particolare ai due figli». Il militare, originario di Foligno, era entrato nell'Arma nel 1983, ha prestato servizio al reparto comando

della Legione Carabinieri Umbria, in due stazioni della stessa regione, alle centrali operative delle compagnie carabinieri di Todi, Perugia, del comando provinciale di Perugia e dal 2012 alla centrale operativa di Assisi.

«Una vita - sottolinea l'Arma - dedicata al dovere, all'Istituzione e soprattutto ai cittadini».

Il Brig. Ca. Q.S. Fiorenzo MECCARIELLO, era un punto di riferimento della Compagnia Carabinieri di Assisi. La sua voce... Pubblicato da Carabinieri su Sabato 20 febbraio 2021

