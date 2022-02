Fine dei video di Bandecchi, il presidente della Ternana chiude il profilo social: "Ognuno torni al suo posto, io torno a fare il presidente"

TERNI Una lancia spezzata in favore della squadra, battuta ma pur sempre senza aver mal figurato. Ma soprattutto, l'annuncio che chiude il suo profilo Instagram. Il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, pone fine così al botta e risposta tra i suoi video social e le reazioni dei tifosi, proprio poche ore dopo la fine della partita che la sua squadra ha giocato e perso per 2-1 al Liberati contro la Cremonese. Tra l'altro, allo stadio c'era anche uno striscione, nella Curva Est, con cui i tifosi invitavano il massimo dirigente a cambaire atteggiamento. Gli contestano, in sostanza, il modo a volte brusco di rivolgersi ai tifosi ternani, molti dei quali suoi interlocutori e followers proprio sui social. "La squadra - ha detto - non ha giocato male. Però, il risultato non ci ha dato ragione. E' andata così. Bravi ai ragazzi e andiamo avanti. Da martedì (primo marzo, ndr) cominciano le partite difficili". Partite che vedranno infatti la Ternana affrontare prima il Pordenone in casa, poi il Vicenza in trasferta e quindi il Cosenza a Terni. Tre scontri diretti probabilmente decisivi per una salvezza sicura. Ma Bandecchi annuncia anche la decisione di chiudere il suo profilo social. "Io mi conosco e non ho alcuna intenzione di prendere ordini, né di darne. Io ho un atteggiamento che è il mio. Ognuno deve tornare al suo posto, con calma e serenità. Evidentemente, io non so stare al mio e gli altri non sanno stare al loro. Quindi, torno a fare il presidente che piace a tutti, cioè quello che ha i miliardi in tasca, sta zitto e si fa i fatti propri. Ci sarà occasione di leggerci sui giornali, di vederci in televisione e, spero, di incontrarci tutti negli ambienti giusti".