Giovedì 13 Giugno 2024, 07:00

PERUGIA - «C’è una grossa operazione della questura in corso. Ci sono almeno quattro-cinque pattuglie tra lo stadio e piazzale Umbria jazz. Un via vai incredibile di poliziotti. Vanno e vengono dal Curi. Pare sia stato sparato anche qualche colpo». Questo, il mix di voci, racconti e informazioni che arriva dalla zona di Pian di Massiano nel primo pomeriggio.

Parole, con tanto di foto, troppo dettagliate per essere frutto della fantasia da sceneggiatura di qualche serie crime. In molti sono preoccupati, in altri la curiosità è superiore alla paura e c’è chi tenta di avvicinarsi a qualcuno dei poliziotti in azione.

Anche perché l’altro elemento che attira contemporaneamente curiosità e preoccupazione è un’auto ferma a piazzale Umbria jazz su cui gli agenti, armati e con fare risoluto, stanno svolgendo accertamenti. Ma c’è di più, dal momento che da qualche auto “civetta” vengono visti scendere e arrivare sul posto altri poliziotti.

Insomma, i dubbi sono pochi davvero. Ci si trova di fronte a un uomo, armato, che dopo una tentata fuga in auto è riuscito ad asserragliarsi dentro lo stadio.

Ricostruzione esatta. Peccato, anzi per fortuna, che lo scenario sia finto. Nel senso: non qualcosa che stia realmente succedendo in quel momento, ma qualcosa che può capitare. E che, qualora capitasse, andrà saputo affrontare nel modo migliore. Per questo motivo ci sono le esercitazioni.

Esattamente quella in cui ieri si sono imbattuti diversi perugini nella zona di Pian di Massiano. Racconta Francesco: «Stavo facendo la mia solita corsetta intorno allo stadio quando ho visto diverse auto della polizia all’interno del piazzale del Curi antistante gli spogliatoi. Ho pensato che stesse succedendo qualcosa di grave. Non ho potuto non avvicinarmi per capire cosa stesse succedendo. Dopo un po’ mi è stato detto che era in corso un’esercitazione. Sembrava tutto incredibilmente vero. Spiegazione che ha trovato conferma in questura poco dopo.

Secondo quanto si apprende, si tratterebbe appunto di uno scenario che vede una persona in fuga e che poi si asserraglia all’interno di uno spazio pubblico. In questo caso appunto lo stadio, ma potrebbe essere anche un immobile privato.

Secondo uno schema ben definito che va messo in pratica e provato per non farsi trovare impreparati in caso di reale necessità, le pattuglie sul campo e il personale in sala operativa devono dunque agire non solo per catturare il fuggitivo (il contesto prefigurato sarebbe stato quello di una persona armata che sparava, anche ad altezza uomo) ma anche per mettere in sicurezza le persone che possono trovarsi in quel momento in quel luogo. La fase successiva è l’arrivo in zona del negoziatore, per risolvere tutto nel modo più tranquillo possibile.

Ïnsomma, momenti da film ieri a Pian di Massiano.