PERUGIA - “In questi giorni di emergenza e di quarantena, in un momento come questo che cambierà le nostre abitudini, vogliamo continuare a camminare sul sentiero che abbiamo sempre percorso, quello della passione, della solidarietà e della cultura. Abbiamo deciso di unirci per raccogliere e mettere in libera circolazione le opere di amici registi e produttori per non lasciarvi e lasciarci soli. Perché siamo isolati, ma mai soli”. Nelle parole dei gestori dei cinema PostModernissimo e Metropolis di Umbertide c’è tutto il senso dell’iniziativa, che prevede la distribuzione gratuita in streaming di una lunga serie di film, documentari e cortometraggi. L’ultima novità è quella di arricchire la proposta con una serie di eventi in diretta, durante i quali i registi presenteranno le loro opere prima che vengano messe a disposizione del pubblico da casa, sempre in live streaming.“Chiacchiere a di/stanza”, questo il titolo dell’iniziativa, si aprirà domani, venerdì 27 marzo, con il registache presenterà la sua opera prima "Piovono Mucche” (inizio alle 17.00). L’evento in programma verrà trasmesso in diretta Facebook sulle pagine ufficiali del cinema PostModernissimo e del Cinema Metropolis. Vendruscolo, autore di successi come “Boris”, “Ogni Maledetto Natale” e “Liberi Tutti”, sarà dunque il primo ospite di questo originale format ma a breve verranno ufficializzati altri appuntamenti, con un numero crescente di registi di rilievo che stanno rispondendo con entusiasmo alla proposta del cinema perugino.Intanto i titoli disponibili gratuitamente sulla pagina dedicata (www.postmodernissimo.com/distanza) continuano ad aumentare quotidianamente; si tratta di una selezione di alcune delle opere su cui i due cinema umbri hanno lavorato, producendole e distribuendole, o anche semplicemente proiettandoli nei festival e in sala. Da, passando pere molti altri nomi tra autori affermati e registi emergenti. Questo l’elenco completo aggiornato costantemente delle opere attualmente disponibili, al quale ovviamente si aggiunge “Piovono Mucche” di Vendruscolo:di Sophie Chiarello e Annalisa Chiarellodi Francesco Patiernodi Claudio Casazza, Carlo Prevosti, Stefano Zojadi Alberto Fasulodi Alessandro Comodindi Romano Scavolinidi Luca Ferridi Emiliano Dantedi Emiliano Dantedi Angelica Gallodi Giulio Squillacciottidi Marco Bellocchiodi Eugenio Cappuccio, Massimo Gaudioso, Fabio Nunziatadi Edoardo Ferrarodi Giovanni Cionidi Giovanni Cionidi Giovanni Cionidi Luis Fulvio Baglividi Martín Soládi Matteo Botrugno e Daniele Coluccinidi Andrea e Ivan frenguellidi Vincenzo Marradi Andrea Frenguellidi Laura Samanidi Daniele Gaglianonedi Maurizio Panseri, Alberto Valtellinadi Mattia Mariuccini