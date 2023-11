Martedì 7 Novembre 2023, 08:39

Una Fiera dei morti nel centro storico che, nonostante il maltempo, ha attirato perugini e visitatori come metà immancabili a cui essere presenti. A fare il bilancio di dell’edizione 2023 dei tradizionali mercatini di novembre a Perugia Lucia Boccolini dell’agenzia Magenta Events, già organizzatrice del Flower show e ora anche della Fiera dei Morti nell’acropoli, ma non solo. «Quello che più mi riempie il cuore – racconta Boccolini - è che gli espositori a fiera finita se ne sono andati via con il sorriso, hanno venduto tutti e l’atmosfera che hanno fatto vivere ai visitatore è stata bellissima».

LA FIERA

Cinquantasei stand tra corso Vannucci, piazza della Repubblica, via Mazzini e piazza Italia. Rispetto alle edizioni del 2022, un iniziale approccio diverso verso la visione di quella che potrebbe diventare la Fiera dei morti nell’acropoli dei prossimi anni. «Crediamo che la scelta di ridurre gli stand in centro, soprattutto i doppioni – spiega la titolare di Magenta– sia stata ottimale. Questo perché abbiamo fatto lavorare attività permanenti, perché una buona fiera si deve integrare. Doveva essere una edizione di stallo per poi, da ora, muoversi verso il nostro obiettivo, ovvero diventare una delle fiere più chic del momento». Come a dire che un po’ di selezione non ha fatto male. Anzi. «Se c’è stata la percezione di una Fiera dei Morti diversa, più piccola, è dovuta solo dal fatto che abbiamo deciso di posizionare più strutture in via Mazzini invece della parte alta di corso Vannucci». Qui non si poteva perché al momento del montaggio delle strutture c’era ancora l’occupazione del suolo pubblico di bar e ristoranti. Tra le novità di quest’anno c’è l’utilizzo di strutture diverse da quelle usate fino ad ora. «Le strutture che abbiamo messo a disposizione sono solide e per questo più pesanti – aggiunge la titolare di Magenta Event - , ma hanno superato in pieno il test del nubifragio. Hanno rette benissimo tutelando gli ambulanti e la loro preziosa merce, senza permettere allagamenti né danni».

IL NATALE

Chiusa la Fiera dei Morti ora si pensa al Natale. Sì, perché lo staff di Lucia Boccolina si occuperà anche dell’organizzazione del Mercatino delle Strenne. Quale anticipazione? «Sarà strepitoso, il centro sarà pieno di mercatini e non mancherà anche qualche ospite speciale per ricreare il clima del Natale con ancora più magia».

Intanto arrivano dalla Minimetrò spa i dati sul traffico durante la fiera dei Morti a Pian di Massiano. Sono stati 63.600 le validazioni, con una media giornaliera pari a 12.700. I giorni in cui è stato registrato il maggior uso del sistema sono stati il primo novembre con circa 16.200 e sabato 4 novembre con circa 15.900 validazioni, i biglietti “giornaliero fiera” sono stati acquistati soprattutto alle stazioni di Pian di Massiano, Case Bruciate e Pincetto. Le stazioni più gettonate sono state quelle dei terminal Pian di Massiano e Pincetto, ma anche Fontivegge.