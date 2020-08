Fiera del Levante lancia il Salone Mediterraneo «Be Wine!». L'enologo orvietano Riccardo Cotarella coordinerà i lavori

Sarà Riccardo Cotarella, imprenditore orvietano ed enologo di fama internazionale, che firmerà, assieme a tutto il team Assoenologi, di cui è presidente, la prima edizione del Salone Mediterraneo dei Vini che Fiera del Levante a Bari è pronta a lanciare con «Be Wine!» dal 3 all'11 ottobre 2020.

Assoenologi, la più antica organizzazione nazionale di categoria dei tecnici vitivinicoli al mondo, sarà infatti il motore del gruppo di lavoro impegnato a costruire l’identità di questo nuovo spazio che, attraverso la partecipazione di cantine di prestigio, esprimerà la rinascita dei vini del Mezzogiorno.

“E' motivo di grande orgoglio, sia personale che per Assoenologi, essere chiamati a scrivere una nuova pagina della storia vitivinicola di questo Paese - ha dichiarato Cotarella - i vini del Mezzogiorno e più in generale del bacino del Mediterraneo rappresentano un'assoluta eccellenza nel panorama enologico italiano e internazionale. Vini che raccontano un territorio unico e meraviglioso, la possibilità di farli conoscere in una delle vetrine più prestigiose al mondo, quale è la Nuova Fiera del Levante, sarà il primo passo, al quale non poteva mancare il fondamentale contributo degli enologi italiani, verso un nuovo percorso di valorizzazione che contribuirà anche al rilancio dell'intero comparto enologico italiano".

© RIPRODUZIONE RISERVATA