Ficulle, primo positivo Covid. Un uomo ricoverato a Terni

Ha resistito finora ma anche il comune di Ficulle deve registrare il suo primo caso Covid dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus. Nel pomeriggio di venerdì 3 luglio, un uomo di 63 anni, residente nel comune guidato da Gianluigi Maravalle, è stato ricoverato nel reparto di Malattie Infettive del "Santa Maria" di Terni a seguito della positività del tampone Covid su di lui effettuato dai sanitari della Usl Umbria 2.



L'uomo che nei giorni scorsi ha cominciato a presentare sintomi tali da farlo avvisare il proprio medico, non si troverebbe in gravi condizioni, e la moglie, sottoposta anche lei a tampone è in attesa del risultato e si trova già isolata presso la propria abitazione.

