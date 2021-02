Ficulle. Corsa contro il tempo per recuperare un cane caduto in un pozzo, due già in salvo

Brutta avventura quella capitata a tre cani da caccia, che nel pomeriggio di martedì 2 febbraio sono caduti in alcuni pozzi artesiani a Ficulle, in località Rotanselva.

Per cercare di salvarli è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Orvieto che ne hanno tratti in salvo due, recuperati in buone condizioni, non senza difficoltà data la ristretta circonferenza dei cunicoli.

APPROFONDIMENTI ANIMALI Cinghiale inseguito dai cacciatori si butta in mare: salvato dai... CAPRE Rocca di Papa, capre e agnellino intrappolati da 21 giorni sulla...

Corsa contro il tempo, invece, per tentare il recupero del terzo, finito in un cunicolo. Il recupero, a quanto pare decisamente più difficile, ha richiesto l'arrivo da Roma della unità speciale dei Vigili del Fuoco chiamata Usar (Urban Search And Rescue).

(immagine di repertorio - notizia in aggiornamento)

Ultimo aggiornamento: 19:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA