Ficulle, cè un nuovo positivo Covid-19

Nel comune di Ficulle è stato riscontrato un nuovo caso di positività al Covid-19. Ad informare la cittadinanza è stato lo stesso sindaco Gian Luigi Maravalle che nella tarda mattinata di domenica 4 ottobre ha emesso una ordinanza di isolamento contumaciale presso il proprio domicilio per una persona residente nel comune di Ficulle che risulta attualmente positiva al Coronavirus.

"Sono in corso tutte le procedure per l'individuazione dei contatti di questa persona e sarà poi cura della Usl Umbria 2 procedere con l'indagine epidemiologica e l'effettuazione degli ulteriori tamponi che si rendessero necessari. L'amministrazione comunale - spiega Maravalle - avrà cura di tenere la cittadinanza informata sugli eventuali sviluppi. Nel frattempo ribadiamo la necessità del massimo rispetto delle misure atte a contrastare il contagio e raccomandiamo a tutti la massima prudenza e scrupolosità nel rispettare le regole di distanziamento fisico e l'uso corretto di idonei strumenti di protezione individuali (in particolare la mascherina). Ricordiamo infine che in caso di violazione dei protocolli di prevenzione del contagio da COVID-19, i trasgressori sono passibili di sanzioni."

