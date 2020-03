Ficulle, carabinieri recuperano refurtiva in un campo. Gioielli rubati poco prima in una vicina abitazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Orologi, collane e altri oggetti di bigiotteria nascosti in una federa, è quanto rinvenuto abbandonato a terra in un campo nelle campagne di Ficulle (Terni) da un equipaggio dei carabinieri della locale stazione, sabato 7 marzo.Il bottino, secondo quanto si apprende, dopo un rapido accertamento da parte dei militari dell'Arma, è stato ricondotto a un furto perpetrato poco prima ai danni di una abitazione non distante dal luogo del ritrovamento. La refurtiva, ammontante a circa 2.000 euro, è stata dunque riconsegnata dai Carabinieri alla legittima proprietaria."L'intervento dei Carabinieri della Stazione di Ficulle - fa sapere il comando provinciale dell'Arma - rientra nella disposizione di continui servizi espressamente mirati alla prevenzione e repressione dei reati predatori in genere. È importante nell’organizzazione e messa in campo dei servizi esterni provvedere ad una continua rimodulazione degli orari e degli specifici compiti assegnati agli equipaggi in maniera tale da renderli visibili mantenendo sia un efficace controllo del territorio, atto a garantire un alto livello di sicurezza reale, ma anche a rafforzare nella popolazione il livello della sicurezza percepita."