Perugia, nuovo incendio alla Biondi recuperi

PERUGIA - L'inquietante colonna di fumo nero è quella che arriva dalla zona di Ponte San Giovanni, esattamente dalla Biondi recuperi. L'azienda aveva subito nel marzo 2019 un altro incendio simile, sempre di domenica e con lo stabilimento chiuso, e in quella circostanza le conseguenze del rogo furono particolarmente pesanti con una vera e propria "zona rossa" nell'area delimitata intorno all'azienda per l'aria inquinata a seguito dell'incendio.

Sul posto immediato e in massa l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri, con i militari che hanno subito isolato la zona e allontanato le tante persone che si sono radunate per vedere cosa stesse succedendo. Sicuramente le altissime temperature di giornata hanno contribuito a rendere l'incendio ancora più forte, c'è ovviamente da capire se il rogo possa avere o meno un'origine dolosa.

ROMIZI SUL POSTO

Sul posto è arrivato anche il sindaco Andrea Romizi, per verificare di persona quanto accaduto. L'incendio, secondo quanto si apprende, sembra essere di entità minore rispetto all'anno scorso. Le fiamme si sono originate, come un anno fa, nello stesso punto e cioè nel piazzale dove vengono depositati rifiuti prima dello stoccaggio.

INCENDIO SOTTO CONTROLLO

Nel giro di un'ora l'intervento in massa dei vigili del fuoco ha permesso di mettere sostanzialmente l'incendio sotto controllo. Dalle testimonianze che arrivano direttamente dall'area della Biondi, pare che i rifiuti presenti nel piazzale siano molti di meno rispetto a quelli dell'anno scorso e questo, unito al poco vento e all'intervento dei vigili del fuoco, avrebbe fatto sì che l'incendio non assumesse le dimensioni gigantesche dello scorso anno. Chiaramente sono tutti elementi che possono variare da un momento all'altro e soprattutto ci sono delle valutazioni di impatto ambientale ancora da fare, ma al momento la situazione sembra sotto controllo.

MALORE PER UN POMPIERE

Un vigile del fuoco ha accusato un lieve malore a causa del fumo mentre stava spegnendo le fiamme assieme agli altri colleghi giunti dal comando provinciale di Madonna Alta.

FIAMME VISIBILI DA MOLTI CHILOMETRI

Non solo nell'area di Ponte San Giovanni, ma anche in tante parti della città e dell'hinterland in tanti hanno visto e postato sui social le foto (come quella qui sopra, di un lettore) della colonna di fumo nero che si è alzata da dopo le 18 di domenica dalla Biondi recuperi.

