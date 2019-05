Ultimo aggiornamento: 00:32

Un appartamento è andato distrutto, alcune persone sono state costrette a lasciare di corsa le proprie abitazioni e una signora anziana è rimasta leggermente ferìta. È il bilancio, provvisorio, del rogo divampato nella notte tra domenica e lunedì in via Libertini a Terni.L'incendio si è sviluppato, per cause ancora in fase di accertamento, nella camera da letto di un appartamento al settimo piano di un palazzo in via Libertini. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto tutta l'abitazione fino a raggiungere il terrazzo. La coppia che viveva nella casa andata in fiamme è riuscita a mettersi in salvo. Prima dell'arrivo dei vigili del fuoco si sono registrati attimi di panico all'interno del palazzo. L'intervento dei vigili ha riportato la calma, oltre ad aiutare alcune persone a lasciare le abitazioni sopra al settimo piano. Durate le prime operazioni di soccorso, una donna è stata medicata ad una mano.