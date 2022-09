Fiamme Gialle. Il tenente Giovanni Calabrese è il nuovo comandante della Tenenza di Orvieto

Alla presenza del Comandante Provinciale e del Comandante del Gruppo di Terni, si è svolta la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante della Tenenza di Orvieto, tra il Capitano Mattia Concas e il Tenente Giovanni Calabrese.

Il passaggio di consegne è avvenuto lunedi 12 presso la Caserma “Mbvm Guardia Ferdinando Calabresi”, Palazzo Tiberio Crispo-Marsciano, sede della Tenenza di Orvieto, con la partecipazione di una folta rappresentanza di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri in servizio a Terni e Orvieto.

Il Tenente Giovanni Calabrese di anni 43, si è arruolato nella Guardia di Finanza nel 1999, promosso Ufficiale nel 2018, ha prestato servizio presso Reparti operativi del Corpo in Sicilia, nel Lazio e nelle Marche nonché presso gli uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale componente della segreteria tecnica del Vice Capo di Gabinetto.

Il Comandante Provinciale di Terni, dopo aver ringraziato il Capitano Mattia Concas per il lavoro svolto e formulato i «migliori auspici all’Ufficiale per il nuovo incarico di Comandante del Nucleo Operativo del Gruppo di Trapani», ha inteso esprimere al Tenente Giovanni Calabrese, proveniente dalla Compagnia di Civitanova Marche, «i più fervidi sentimenti augurali per il nuovo incarico alla sede di Orvieto».