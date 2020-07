Canadair in azione per spegnere un vasto incendio divampato tra Poggio di Otricoli e Calvi, in Umbria. Anche un elicottero, utilizzato per l'elisoccorso, è impiegato per domare il rogo. Coordinati da coordinati da un Dos dei vigili del fuoco (Direttore delle Operazioni di Soccorso), i mezzi hanno già effetuato 15 lanci. Per domare le fiamme, a terra sono impiegati 10 persone con 5 mezzi del Comando di Terni. Al momento, fanno sapere i vigili del fuoco, non sono coinvolte strutture civili e non si registrano feriti. Ultimo aggiornamento: 18:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA