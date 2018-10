Festival della sociologia 2018 a Narni: il contributo degli artisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NARNI Sarà importante il contributo di diversi artisti al Festival della Sociologia dedicato la tema “Confini e convivenze”, in programma a Narni domani, venerdì 12 ottobre e sabato 13 ottobre.L’auditorium Bortolotti del complesso San Domenico ospiterà l’expo d’arte organizzato dall’associazione MinervaArte guidata da Mariacristina Angeli e dall’accademia delle belle arti di Roma e Firenze.Sarà l’occasione per apprezzare le interessanti opere create per l’occasione da alcuni artisti dell’accademia delle Belle Arti di Firenze come Yang Zheming, Giulia Ciappi, Giacomo Santini, Matteo Vescovi, Shasa Ricci, Lei Tiantian e Sara Morandi, e di quella di Roma, come M.Giugno, A.Di Gregorio, M.Frassinelli, L.Romagnani, M.V. Soracco.In programma poi le installazioni degli artisti Mauro Pulcinella, Ugo Antinori, Giulia di Clemente, Diletta Boni, Marco Collazioni, Alessio Patalocco, Valentina Angeli, Tiziana Mondini e Paolo Sabatini.“I confini non sono solo geografici - spiega Roberto Rapaccini nella presentazione dell’evento - sono anche le barriere che ci dividono gli uni dagli altri. L’arte è un linguaggio universale che unisce, un flusso archetipico che attraversa l’artista come fosse un medium. L’artista ignaro lo recepisce e lo traduce in frammenti di un linguaggio non convenzionale evocativo che da millenni dimora in una comune memoria collettiva”.