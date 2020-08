Musica classica, "Luci della Ribalta" approda anche a Terni con un evento esclusivo

NARNI Prosegue con serata da tutto esaurito l’International Festival Luci della Ribalta, che si concluderà il 27 agosto, organizzato dall’Associazione Mozart Italia sede di Terni in collaborazione con il Comune di Narni ed il contributo della Fondazione Carit.

Dopo il gran Galà dedicato a Beethoven, che si è tenuto ieri sera, 19 agosto, continuano gli eventi che si tengono in 9 sedi diverse tra Narni e Terni: concerti di musica classica, da camera e solistica, esibizioni teatrali, seminari, balli, improvvisazioni in piazza, cinema all’aperto e degustazioni.

Quest'anno il cartellone ha previsto i festeggiamento anche di tre ricorrenze importanti: i 250 anni dalla nascita di Beethoven, i 100 anni dalla nascita di Bruch e i 250 anni dal transito di Mozart a Terni e Narni.

Già, Narni. In questi giorni il borgo medievale si sta riempiendo di artisti e studenti: l’evento continua ad attrarre pubblico da fuori regione affollando gli alberghi. L’edizione 2020 è quella che viene dopo il lockdown.

«Organizzare il festival durante il periodo del Covid-19 non è stato facile, perché il tempo è stato poco e il lavoro abbondante» - afferma la direttrice artistica Anais Lee. «Sono rimasta molto stupita di tutta l’energia che ho tirato fuori per riuscire a conseguire questo risultato - sottolinea Anais - e mi sono resa conto che ho ancora più entusiasmo di quanto ne avevo alla prima edizione. Sono molto soddisfatta del cartellone, perché sono stati coinvolti artisti di grande spessore e nonostante le difficoltà, non ho dovuto rinunciare alla qualità».

Sinergia col territorio. «Sono dieci anni che ho come obiettivo quello di creare una forte sinergia tra artisti, pubblico e territorio, di modo che il festival non sia solo una manifestazione culturale, ma un’esperienza umanamente ricca. Vorrei che lo spettatore al termine dei nostri eventi portasse con sé la bellezza della musica e la gioia per aver vissuto un’atmosfera di vivace solarità, che possa contribuire a fargli affrontare la vita di tutti i giorni in modo migliore».

La memoria. Un momento molto evocativo sarà anche il concerto da camera del 21 agosto in memoria del Maestro Renato Chiesa, ideatore e promotore del Festival insieme al soprano Anais Lee, prematuramente scomparso 7 anni fa.

Terni. Il festival prevede anche un appuntamento a Terni, il 24 agosto nello splendido Palazzo Pressio Colonnese, generosamente concesso da Emilia Riffelli Bartolucci, dove andrà in scena uno spettacolo sul Don Giovanni con cantanti e attori, per la regia a cura di Anais Lee e di Matteo Tarasco, in occasione della ricorrenza dei 250 anni dal transito di Mozart a Terni e Narni. Sono in tutto trenta gli eventi di questa decima edizione del Festival: ad ingresso gratuito, con obbligo di prenotazione attraverso la mail o il telefono dell’Associazione Mozart Italia.

Ultimo aggiornamento: 09:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA