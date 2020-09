Festival della Letteratura, Poesia e saggistica al femminile di Narni, giunto alla XIII edizione, dal 17 al 20 settembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Narni. Si rinnova l’annuale appuntamento con il Festival della Letteratura, Poesia e saggistica al femminile di Narni, giunto alla XIII edizione, che si svolgerà dal 17 al 20 settembre, ideato e organizzato dalla Dott.ssa Esther Basile, filosofa, Presidente dell'Associazione Eleonora Piementel e sostenuto dall'Assessorato alla cultura del Comune di Narni. Tanti e illustri i nomi delle autrici che parteciperanno all'evento, arricchito, come ogni anno, anche da spettacoli musicali, letture di poesie e una mostra fotografica a cura di Maria Rosaria Rubulotta e Grazia Morace. Il tema trainante delle giornate di studio e approfondimenti sarà “La Logica del futuro”.Nell’intenso programma che darà spazio a tantissime voci al femminile, si segnala l’intervento nella giornata di venerdì di Chiara Ingrao che presenterà il libro “Migranti per sempre”, mentre in quella di sabato spiccano le presenze di Maria Rosa Cutrufelli con “L’isola delle madri “, Sandra Petrignani con “Lessico Femminile” e Giuliana Sgrena con “Manifesto per la verità”, tutte queste scrittrice illustreranno i loro testi introdotte dalla curatrice del Festival Esther Basile. Tra tante voci femminili, non poteva mancare l'autorevole partecipazione del poeta Elio Pecora, legato da lunga amicizia alle organizzatrici dell'evento, nel suo intervento approfondirà il legame delle donne nella sua opera.Nella serata di sabato, alle ore 21, sempre all’Auditorium M. Bortolotti, andrà in scena la consueta e apprezzata serata di letture teatrali delle attrici Anna Maria Ackermann e Milena Vukotic oltre al concerto con la Mezzosoprano Daniela Innamorati e il Sax del maestro Nicola Rando.L'intero programma è al momento disponibile e si può visualizzare nel portale istituzionale del Comune di Narni.