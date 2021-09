Festival dello Sviluppo Sostenibile: A Terni cinque eventi promossi da Pensare il domani e Cesvol

Mercoledì 29 Settembre 2021, 13:02

TERNI - Cinque eventi per sensibilizzare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, per promuovere la cultura della sostenibilità e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e centrare i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile.

“Obiettivi fondamentali da perseguire immediatamente, come il susseguirsi degli eventi climatici estremi e la stessa pandemia covid ci ricordano - dice Giacomo Porrazzini, presidente di Pensare il domani. Tanto più in una città industriale come Terni, segnata dall’inquinamento da polveri sottili e da alte emissioni di CO2, che ne fanno la città più climalterante dell’Umbria”.

A Terni, nell'ambito del Festival dello sviluppo sostenibile, per iniziativa dell’associazione “Pensare il domani” si svolgeranno cinque appuntamenti, in partnership con altri soggetti ed in particolare con il Cesvol Umbria.

Ad inaugurare la tappa ternana del Festival dello sviluppo sostenibile il convegno “Lo sport è socialità”, a cura di Pensare il domani e Panathlon club Terni, in programma giovedì 30 settembre, alle 17, nella sala polivalente del Cesvol, in via Montefiorino, al Polis di Cospea.

Mercoledì 6 ottobre, alle 17, “Cambiamo strada. Le 15 lezioni del coronavirus”, riflessioni a partire dal libro di E.Morin sulla pandemia a cura di Pensare il domani, Ansf, l’associazione nazionale consulenti finanziari, Legambiente umbria e Cesvol umbria, sede di Terni.

Venerdì 8 alla stessa ora “Dall’emergenza pandemica alla sostenibilità sanitaria del territorio”, appuntamento di presentazione della proposta delle associazioni a cura di Pensare il domani, associazione “Cittadini liberi”, Cesvol.

Mercoledì 13 ottobre, alle 17, all’hotel Michelangelo, la tavola rotonda “Quando la città respira….. Idrogeno” a cura di Pensare il domani, Federmanager Terni, associazione “Cittadini liberi”.

La chiusura al Cesvol, giovedì 14 ottobre, con “Passioni e virtù per una ʻbuonaʼ convivenza in una comunità di destini”. Un progetto formativo a cura di Pensare il domani, Cesvol e Crisu, il centro ricerca in sicurezza umana dell’università di Perugia, che prenderà il via nei prossimi mesi.