TERNI Sono state sanzionate con una multa che varia dalle 400 ai 3.000 euro sei giovani, quattro ternani e due stranieri, che, ieri sera intorno alle 21, si erano riuniti presso un locale della Movida per festeggiare la fine del “lockdown” ed il ritorno ad una male interpretata “normalità”. Sanzionato anche il titolare del locale che aveva favorito l’assembramento, servendo “shottini” in bicchieri di vetro su due botti davanti al locale, utilizzate a mo’ di tavolino; per lui, si valuta la sospensione della licenza, oltre alla sanzione amministrativa.

Proseguono anche oggi i controlli “antiCovid”, con indicazione di assoluto rigore per gli assembramenti e la violazione delle regole di frequentazione di spazi comuni e l’utilizzo delle mascherine. © RIPRODUZIONE RISERVATA