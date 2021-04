Vicino denuncia una festa nell'appartamento attiguo tramite Youpol sanzionati nove ragazzi

Domenica pomeriggio, l’intervento della Polizia di Stato è scattato a seguito di una richiesta arrivata tramite YouPol, l’applicazione che permette ai cittadini di fare segnalazioni rimanendo anonimi; gli agenti intervenuti in un appartamento del centro, hanno sorpreso nove ragazzi intenti a festeggiare il compleanno di uno di loro, per tutti loro è scattata la sanzione. Interrotta anche un'altra festa era in corso sabato sera, nell’area verde Sant’Andrea di via Castello. La polizia si è portata sul posto, dopo una segnalazione, per accertare cosa stesse accadendo. Erano le ore 20 circa e lì gli agenti hanno trovato numerosi ragazzi, alcuni dei quali fuggiti all’arrivo della pattuglia , intenti a festeggiare bevendo alcolici. Sono stati identificati in tutto sette ragazzi due dei quali provenienti da fuori città (uno Narni ed un altro Orte). Per uno di loro, minorenne, è stato richiesto l’intervento del 118 in quanto versava in condizioni di malessere, dovuto verosimilmente ad abuso di alcol. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale e affidato alla madre. Un altro giovane è stato trovato con una piccola quantità di sostanza stupefacente, motivo per cui è stato segnalato in prefettura come assuntore.

APPROFONDIMENTI LOMBARDIA Milano, dalle feste di laurea alle cene e i compleanni: 53 multati

Ultimo aggiornamento: 13:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA