Festa dell'Unità: doppio appuntamento in Umbria, si parte da San Liberato di Narni

Sabato 5 Agosto 2023, 01:17







Doppio appuntamento con la festa regionale de L’Unità. Il Pd umbro prima a Narni, dal 7 al 14 agosto, e poi a Spello, dal 21 al 24 settembre, darà vita a dieci giorni di eventi e dibattiti dando voce alle varie esperienze territoriali e accendendo i riflettori sulla situazione politica nazionale.

Il primo appuntamento è per lunedì 7 agosto San Liberato di Narni alle 18 per celebrare la 50esima edizione di questa Festa. Un’occasione per ripercorrere la storia di un impegno e di una passione che anima da mezzo secolo l’estate della frazione narnese. Saranno presenti il segretario Pd Umbria Tommaso Bori e la capogruppo Pd in assemblea legislativa Umbria Simona Meloni, oltre a Mara Gilioni, presidente dell’assemblea provinciale del Pd Terni, Fabrizio Bellini, segretario del Pd provinciale Terni, Fabio Svizzeretto, segretario del Pd Narni e Massimiliano Corvi, segretario del circolo Pd di San Liberato, come moderatore.

Martedì 8, sempre alle 18, si parlerà dell’Italia dei sindaci e di come valorizzare i territori attraverso il ruolo centrale degli enti locali. Parteciperanno Moreno Landrini, sindaco di Spello e vice presidente Anci Umbria, Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino e presidente di Ali Umbria, Lorenzo Lucarelli, sindaco di Narni, Rachele Taccalozzi, sindaca di Montefranco, Damiano Bernardini, sindaco di Baschi e responsabile consulta amministratori Pd Umbria e Nicoletta Valli, consigliera comunale di Amelia in qualità di moderatrice. Le conclusioni saranno affidate a Davide Baruffi, responsabile enti locali della segreteria nazionale Pd.

Mercoledì 9, stessa ora, si terrà l’iniziativa dal titolo: “Una e indivisibile: perché l’autonomia differenziata minaccia l’unità dell’Italia”, coordinata dalla capogruppo Pd al Comune di Perugia, Sarah Bistocchi. Saranno presenti Tommaso Bori, Claudio Mancini, deputato Pd, Benedetta Baiocco, capogruppo Pd al Comune di Montecastrilli. Le conclusioni sono affidate a Marco Sarracino, della segreteria nazionale Pd, responsabile coesione territoriale, Sud e aree interne.

Si prosegue giovedì 10 con un appuntamento dedicato alla legalità e al tema dell’antimafia. Interverranno Walter Verini, senatore e capogruppo Pd in commissione Antimafia, Giuseppe Antoci, presidente onorario della fondazione Antonino Caponnetto, ex presidente del Parco dei Nebrodi, Giovanni Rubini, assessore del Comune di Narni, Francesca Ricci di Libera Umbria contro le mafie. L'iniziativa è coordinata da Martina Soldi, della segreteria provinciale del Pd di Terni.

"Estate militante: Pnrr e Salute, le priorità per il Pd e per il Paese" è il titolo del dibattito che avrà luogo venerdì 11 alle 18, con la partecipazione del gruppo parlamentare e del gruppo consiliare regionale del Partito Democratico. I saluti sono affidati al capogruppo Pd al Comune di Narni Fabio Svizzeretto mentre Andrea Carlaccini, consigliere comunale di Narni, coordinerà l’iniziativa a cui interverranno Marina Sereni, della segreteria nazionale Pd, responsabile salute e sanità, Silvia Tiberti, assessora di Narni, Francesco Filipponi, capogruppo Pd al Comune di Terni e Pompeo Petrarca, capogruppo di Amelia Domani al Comune di Amelia.

Ultimo appuntamento politico della festa di San Liberato di Narni, previsto per lunedì 14 alle ore 18, sarà dedicato a un bilancio del primo anno dell’amministrazione guidata da Lorenzo Lucarelli. Oltre al sindaco saranno presenti gli assessori comunali Giovanni Rubini e Silvia Tiberti, Michele Francioli, presidente del consiglio comunale, Fabio Svizzeretto, capogruppo, e i consiglieri Francesca Agostini, Andreina Leonardi, Andrea Carlaccini, Mirko Zitti. L'iniziativa è coordinata da Francesca Regis, segretaria del circolo Pd Narni Sud.

E' invece in fase di ultimazione il programma relativo alla festa regionale di settembre presso il Ca’ Rapillo a Spello.