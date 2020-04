Il reading letterario? Costa 250 euro. Stessa cifra per luna presentazione letteraria, altri 250 euro, mentre la stessa performance è costata anche 750 euro. Per la lectio magistralis, l'importo sale notevolmente, dieci volte tanto, per un totale di 2.500 euro. Cosa hanno in comune questi importi? Sono soldi pubblici spesi in un solo giorno per la manifestazione Valentin Fest, organizzata dal Comune di Terni. "Un festival che ambisce a declinare i temi della passione, del sentimento e dell’amore attraverso appuntamenti culturali di grande rilievo con personaggi popolari, siano essi letterati, artisti o poeti", questo è Valentin Fest nella spiegazione che si legge sul portale dedicato al turismo del Comune di Terni che sponsorizzava l'evento, che si è tenuto a Terni dal 13 a 16 febbraio al Caos Musei di Terni. Quattro artisti per il reading letterario (mille euro), due per la presentazione (altri 500) e un professore per la lectio magistralis (2.500). Tutti nomi finiti nell'elenco dei consulenti e collaboratori di Palazzo Spada che hanno svolto una prestazione professionale occasionale, di un solo giorno. Rendicontata e ben retribuita.

