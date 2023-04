Mercoledì 12 Aprile 2023, 23:57

TERNI - «Dopo l’incidente trovammo l’auto di questa famiglia incastrata sotto un mezzo pesante e la vettura prese fuoco. Riuscimmo a mettere in salvo Esther ma per il marito e il figlio, di soli 9 anni, purtroppo non ci fu nulla da fare.

Lei, ferita ma non grave e io con ustioni alle mani, incrociammo in ambulanza i nostri sguardi senza dire una parola ma in quel momento è come se ci fossimo detti tutto».

Fabrizio Binnella, agente della polizia stradale di Orvieto originario di Otricoli, racconta commosso i tragici istanti di quell’intervento sul tratto umbro dell’autostrada del sole che fece nel 2018 col collega Guido Bomarsi di Orvieto.

Qualche mese dopo la tragedia Esther Ponsillo, originaria di Caiazzo, in provincia di Caserta, chiese alla polizia stradale di Orvieto di poter conoscere i suoi angeli.

«Siamo andati a trovarla - racconta Binnella - io, il collega Bomarsi e la mia compagna. E’ nata un'amicizia profonda, al punto che, nell’agosto del 2020, l’ho voluta come madrina al battesimo di mia figlia».

Un lungo applauso accompagna il racconto di chi ogni giorno si mette in gioco per salvare le vite di chi è in pericolo. I due poliziotti ieri sono stati premiati con una promozione per meriti straordinari durante la festa della polizia. «Questa storia - sottolinea il questore, Bruno Failla - è l’esempio di come lo spirito di servizio delle donne e degli uomini della polizia di Stato porti spesso e volentieri ad andare oltre. A fare cose eccezionali nella normalità».

Al teatro Secci, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, il questore illustra l’attività degli ultimi dodici mesi durante i quali, a fronte delle oltre 15mila e 200 chiamate di emergenza ricevute, sono state identificate più di 90mila persone e controllate oltre 38mila autovetture.

Nei dodici mesi sono state arrestate 97 persone mentre le denunce a piede libero hanno riguardato 934 persone.

Anche questo è stato stato un anno in cui la lotta allo spaccio di stupefacenti ha impegnato in forze i poliziotti di questura, commissariato e sezione antidroga. Al 31 marzo sono stati sequestrati quasi un chilo e mezzo di cannabinoidi tra hascisc e marijuana, quasi sette etti di cocaina e quaranta grammi di eroina. Operazioni di contrasto allo spaccio che sono andate in scena con cadenza quasi quotidiana sia in centro che in periferia. In una lotta spesso impari con pusher sempre più scaltri che s’inventano nuovi escamotage e giocano con la “modica quantità” per non rischiare il carcere.

Significative le misure di prevenzione, col questore che ha emesso 17 fogli di via, 31 avvisi orali, sei ammonimenti per atti persecutori, dieci daspo che hanno vietato l’accesso allo stadio e alle manifestazioni sportive e trenta dacur, provvedimenti che inibiscono l’accesso alle aree urbane a chi tiene comportamenti che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini.

Negli ultimi dodici mesi sono fioccate le espulsioni, con 126 stranieri allontanati dall’Italia, ma anche gli accompagnamenti coatti ai centri di permanenza e rimpatrio, che hanno riguardato 128 persone. Provvedimenti andati in scena in una provincia dove vivono 14mila 318 extracomunitari titolari di permesso di soggiorno.

La polizia amministrativa e sociale, che ha rilasciato o rinnovato quasi 6mila e 800 passaporti e documenti di espatrio, ha effettuato sette sospensioni di attività commerciali.

Anche quest’anno la festa si è svolta al Caos, dove è stata allestita una vera e propria “cittadella della polizia”, con stand espositivi delle diverse specialità, automezzi e moto di servizio, con esibizioni delle unità cinofile e con la polizia stradale di Terni che ha mostrato ai ragazzi delle scuole i comportamenti corretti da seguire quando si affrontano i rischi della strada.