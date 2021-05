Festa della Mamma: anche a Terni disponibili le cartoline di auguri di Poste Italiane

PERUGIA Un messaggio d’amore, per ricordare alle mamme quanto sono preziose. Ecco il senso dell’iniziativa pensata da Poste Italiane: in onore della festa della mamma, che quest’anno cade il 9 maggio, domenica, negli uffici postali della provincia di Perugia e di Terni saranno disponibili le cartoline appositamente dedicate a questa ricorrenza. «Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi desidera ricordare in modo originale una giornata di festa», dicono da Poste Italiane, ma anche un modo per «sostenere ancora una volta il valore della scrittura, poiché una cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo». L’iniziativa non è circoscritta al territorio umbro, infatti è attivata anche nelle province di Torino, Milano, Genova, Trieste, Verona, Venezia, Firenze, Roma e Napoli. In queste località, dal 3 all’11 maggio sarà possibile acquistare le cartoline, mentre a Terni saranno disponibili presso i due uffici postali con sportello filatelico della provincia. Le cartoline dovranno essere spedite esclusivamente con il bollo con datario mobile.

