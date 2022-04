Festa della Liberazione, le celebrazioni dell'Anpi per il 25 aprile in tutta la provincia ternana

L'Anpi di Terni è impegnata, per il prossimo 25 aprile, Festa nazionale della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, in una fitta serie di iniziative civili, politiche e culturali in tutta la Provincia, ad Acquasparta, Amelia, Arrone, Giove, Marmore, Narni, Orvieto, Piediluco, Sangemini Calvi, Otricoli e Terni.

«L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia considera questa settantasettesima festa della Liberazione un appuntamento più che mai decisivo di impegno per la difesa e il consolidamento dei valori della Democrazia, della Costituzione, della Pace e dell'Antifascismo nel momento in cui il risorgere e il riaffermarsi di sovranismi e nazionalismi aggressivi riporta la guerra in Europa e rende ancora più crudeli stragi, deportazioni e discriminazioni in tanta parte del mondo, dall'Ucraina alla Siria, dallo Yemen, all'Afghanistan. alla Palestina. L'Anpi di Terni, ricordando figure di combattenti eroici della Resistenza come Germinal Cimarelli, intende ribadire, con queste iniziative, l'impegno per la Pace, la Democrazia, la convivenza civile, l'opposizione a tutti I fascismi, vecchi e nuovi, comunque mascherati e il sostegno a tutti I popoli che nel mondo si battono per la libertà, l'autoderminazione, i diritti umani e civili».

Il programma delle iniziative verso il 25 aprile

La Cgil Provinciale, l'Anpi provinciale e la sezione Anpi "Domenico Faggetti" di Marmore organizzano SABATO 23 APRILE la Camminata lungo il sentiero della Libertà. Ritrovo alle 9 ai Campacci di Marmore e partenza lungo i sentieri 6 e 1 con arrivo davanti alla lapide che ricorda Pietro Montesi, ucciso dai fascisti il 20 maggio 1944 dove verranno deposti dei fiori e recitati dei versi di Piero Calamandrei.

L’ANPI Provinciale e la sezione Anpi di Sangemini, partecipano all’iniziativa promossa dal PD di Acquasparta

LUNEDI’ 25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE

AMELIA: la sezione dell’Anpi partecipa alla cerimonia indetta dall’Amministrazione Comunale alle ore 12 in Piazza Augusto Vera con la commemorazione e la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti. Con la partecipazione dei complessi Bandistici di Amelia e Fornole.

ARRONE: la sezione “Dante Bartolini” partecipa alla cerimonia indetta dall’Amministrazione Comunale alle ore presso con la deposizione della corona e l’omaggio ai caduti. Successivamente una delegazione della sezione si recherà presso il cimitero comunale per deporre un fiore sulla tomba dei partigiani.

GIOVE: la sezione di Giove organizza una serie di iniziative per l’intera giornata. Alle ore 11 commemorazione presso il Monumento ai caduti con l’intervento del Sindaco Marco Morresi e di Stefania Piersanti Presidente della Sezione Anpi. Alle ore 16,30 presso l’ex chiesa di San Giovanni “77 VOLTE LIBERI” incontro pubblico con ANGELO BITTI (storico) “Dal fascismo alla democrazia: guerra e Resistenza in Italia e in Umbria” e LEONARDO VESCARELLI (Associazione Berti Marino) “La memoria da preservare. Resistenza e Liberazione nella Bassa Umbria e a Giove”. Coordina SERGIO FONTANA (ANPI Giove). A seguire RESISTE E CANTO Un viaggio tra le canzoni popolari di resistenza, di lotta e di lavoro con SUSANNA RUFFINI (voce e organetto), ALBERTO BERRETTINI (voce e chitarra) con la partecipazione del gruppo vocale “COR’INCANTINA” diretto da SUSANNA RUFFINI

MARMORE: la sezione “Domenico Faggetti” alle ore 9 si recherà presso il cimitero di Papigno per deporre un fiore sulla tomba dei partigiani, recentemente restaurata dall’Anpi Provinciale.

NARNI: cerimonia organizzata dall’Amministrazione Comunale e dalla sezione Anpi “Ivo Germani”. Alle ore 9 corteo da Piazza dei Priori fino al cimitero di Narni Scalo con deposizione di corone al monumento ai caduti partigiani e alle lapidi commemorative. Alle ore 12 partecipa alla commemorazione presso il monumento ai partigiani di Monte San Pancrazio

ORVIETO: partecipa alla cerimonia indetta dal Comune

PIEDILUCO: la sezione la mattina del 25 Aprile, deporrà una corona alla lapide che ricorda i partigiani Bonanni Orietto e Di Giuli Stefano caduti combattendo contro i nazifascisti

SANGEMINI: partecipa alla cerimonia indetta dall'amministrazione Comunale

OTRICOLI: partecipa alle celebrazioni organizzate dal Comune di Otricoli per la commemorazione dei partigiani Gaetano di Blasi e Orazio Costorella; gemellaggio tra i comuni di Otricolo, Misterbianco e Catalafimi comuni di nascita dei due partigiani.

TERNI: la sezione “XIII GIUGNO” partecipa insieme ad una delegazione dell’Anpi Provinciale alla cerimonia commemorativa indetta dall’Amministrazione Comunale con il seguente programma: alle ore 10,30 presso la sala consiliare a Palazzo Spada dove interverranno Leonardo Latini Sindaco di Terni, i rappresentanti della Regione Umbria e della Provincia di Terni e il Presidente della Sezione Anpi “XIII Giugno” di Terni Nicola Zingarelli. Alle ore 11 a Piazza Briccialdi deposizione di una corona presso il monumento ai caduti con l’accompagnamento musicale della Banda “Tullio Langeli” di Cesi. La cerimonia proseguirà con il calendario predisposto dall’Anpi Provinciale e dalla sezione di Terni un corteo che da Piazza Briccialdi si recherà presso il monumento ai Partigiani (alla rotonda) e successivamente in Piazza della Repubblica per la deposizione delle corone. La sezione Anpi XIII Giugno nel pomeriggio alle ore 16 si ritroverà in Piazza Bruno Buozzi da cui partirà per un breve percorso fino al Belvedere XIII Giugno (ex Hawai) che toccherà alcuni luoghi simbolici, con lapidi e targhe di vie e piazze intitolate a personaggi legati all’antifascismo e alla Resistenza. In questi luoghi verranno deposti un fiore e una scheda biografica esplicativa delle persone a cui si fa riferimento.