Festa di compleanno per Danilo Petrucci nel box della Ducati ad Aragon

Festa di compleanno ai box per Danilo Petrucci oggi pomeriggio ad Aragon, dove in questo fine settimana il pilota ternano è impegnato per il Gran Premio di Tuerel valido come undicesima prova del Campionato Mondiale della Moto Gp. Il ducatista ternano ha festeggiato i suoi trenta anni con una torta all'interno del box della casa di Borgo Panigale insieme al compagno di squadra Andea Dovizioso ed ai manager della squadra ufficiale. A farli gli auguri sul suo profilo social ci hanno pensato poi anche due colleghi illustri come Fabio Quartararo, che domani sarà uno dei suoi avversari in pista, e Loris Capirossi, un "ducatista" doc. E in pista domani Petrux nel Gran Premio cercherà di farsi un bel regalo, sotto forma di una rimonta dalla settima fila, la posizione dalla quale partirà in gara, alle ore 13, dopo le difficili prove ufficiali di oggi. Petrucci infatti ha chiuso con il diciannovesimo tempo, di 1'47" e 855 millesimi di secondo la ultima sessione che ha disegnato la griglia di partenza, e dovrà affidare le sue chances di entrare in zona punti ad una gara che si presenta tutta in salita. “Sono state delle qualifiche difficili - ha dichiarato Petrux al termine delle prove - nelle quali non sono ancora riuscito a risolvere del tutto i problemi che avevo già riscontrato la scorsa settimana qui al MotorLand. Spero di trovare qualche soluzione che mi permetta di fare ancora qualche passo avanti nel warm-up di domani mattina, ma partendo così indietro so già che mi aspetterà una gara in salita” ha concluso Petrucci.

