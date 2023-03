Sabato 11 Marzo 2023, 07:05

PERUGIA - Volato giù da un balcone per un gesto d’amore. Quello cioè raccogliere un ramo di mimosa nel giorno della festa della donna. È il dramma di Domenico Moriconi, 75 anni. L’uomo infatti dopo quasi quarantotto ore di agonia è morto nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria della misericordia. Un dramma sul quale i carabinieri di Marsciano sono stati delegati dalla procura di Spoleto, che ha aperto un fascicolo a carico di ignori, a svolgere tutti gli accertamenti del caso. Anche se, a quanto si apprende, la dinamica è chiara e doppiamente drammatica.

Tutto succede nel giro di pochi istanti, la mattina della festa della donna. Siamo a Marsciano e Nico, come tutti in zona conoscevano quell’uomo appassionato di camminate all’aria aperta, pensa di fare un regalo alla moglie per l’otto marzo.

Proprio fuori dell’abitazione in cui vive cresce una pianta di mimosa, e l’idea evidentemente è quella di raccoglierne un ramo da regalare alla moglie. Nonostante la vicinanza, è comunque costretto a sporgersi. Ed ecco consumarsi la tragedia. L’uomo infatti perde l’equilibrio e precipita nella strada sottostante. Un volo drammatico di qualche metro, con Domenico che urta violentemente la testa.

Dopo l’arrivo immediato dei soccorsi, l’uomo viene trasferito nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale perugino. Purtroppo i traumi dovuti alla caduta sono troppo gravi e dopo quasi due giorni sospeso tra la vita e la morte il suo cuore cessa di battere. La procura ha disposto un’ispezione cadaverica. Non è da escludere che all’origine della caduta possa esserci stato un malore. Nelle prossime ore l’ultimo saluto a Nico.