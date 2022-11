Forse è il segnale che doveva arrivare dai livelli più alti del centrodestra, o magari è solo tattica politica. Fatto sta che il senatore di Fratelli d'Italia, Franco Zaffini, ieri ha aperto a Stefano Bandecchi, con un distinguo ben preciso però. «Bandecchi è una persone che stimiamo e apprezziamo per quello che fa e sta facendo su Terni, è un uomo di progetto con cui il centrodestra deve interloquire, dopodiché la politica è un'altra cosa. Se ci aiuta a vincere avrà lo spazio che merita all'interno della coalizione, se vuole andare da solo ne riparleremo al ballottaggio, ma non credo che ci sarà perché a Terni vinceremo al primo turno», queste le parole via social alla trasmissione Corso Vannucci del senatore Zaffini, leader della coalizione umbra di centrodestra a trazione FdI. Parlare di Bandecchi e Terni non è stato un caso, anzi è stato lo stesso senatore Zaffini a sollecitare l'argomento prima della chiusura dell'intervista, a conferma di quanto l'argomento sia al centro del dibattito interno al centrodestra. «Latini come tutti i sindaci uscenti ha il diritto di ricandidarsi, anche alla luce della doppia difficoltà che si è trovato ad affrontare, oltre al covid il dissesto. Detto ciò deve fare molto di più se vuole essere riconfermato», la puntualizzazione del senatore Zaffini sul Latini bis. Il tentativo di portare Bandecchi all'interno della coalizione di centrodestra in vista delle elezioni a Terni è in atto. E le parole che sintetizzano la strategia in corso le pronuncia ancora il senatore Zaffini: «Dobbiamo offrire ai ternani una proposta politica che sia di continuità e di rinnovamento al tempo stesso». Insomma, il centrodestra classico allargato alla lista di Alternativa Polare.

«Concordo con le parole del senatore Zaffini»è la reazione del presidente del consiglio comunale di Terni, il forzista Francesco Maria Ferranti. «Allargare la proposta a chi sostiene gli investimenti privati sul territorio, nell'interesse generale, è certamente un elemento inclusivo che rafforza ed apre a nuove sensibilità», aggiunge il presidente Ferranti che si pone come elemento di collegamento tra il centrodestra e Bandecchi dopo l'apertura arrivata dal senatore Zaffini, l'uomo forte della premier Meloni in Umbria per FdI. Anche il presidente Ferranti, comunque, come fatto dal senatore Zaffini pone un distinguo rispetto al tema della candidatura, del Latini bis per capirci. «Le candidature sono oggetto di valutazioni del nazionale di ogni partito», conclude il presidente Ferranti.