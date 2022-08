Ferragosto con i temporali: allerta gialla. La soluzione per i turisti: la Galleria Nazionale dell'Umbria sarà aperta

PERUGIA - Allerta pioggia per il Ferragosto. Per le regioni dell'Italia centrale i meteorologi prevedono piogge sparse, con temporali che localmente potranno risultare anche intensi su Toscana, Umbria, Marche e Lazio, specie sui settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di ferragosto, allerta gialla su Liguria, Toscana, Umbria, Marche e settori settentrionali del Lazio. Tutta “colpa” di una depressione di origine atlantica

transita sull'Europa occidentale che tra domani e martedì determinerà un peggioramento del meteo in tutto il Centro-Nord Per i turisti, tanti in questi giorni nel Cuore verde, la soluzione comunque c'è, visto che gran parte dei musei italiani saranno aperti nella giornata di lunedì 15 agosto: un'apertura straordinaria voluta dal ministro Dario Franceschini. Tra i siti aperti c'è anche la Galleria Nazionale dell'Umbria, che ha riaperto i battenti lo scoro primo luglio dopo un anno di lavori: “una casa che appare rinnovata, ancora più accogliente”, si legge in una nota dell'ente.