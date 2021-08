Gubbio, elicottero e Canadair per spegnere un incendio di bosco

Lunedì 16 Agosto 2021, 08:53

GUBBIO - I vigili del fuoco sono stati impegnati per l'intera giornata di Ferragosto per domare un incendio che si è sviluppato in un bosco a Villamagna di Gubbio. Oltre alle squadre dell'antincendio boschivo e dell'Afor e un eeicottero è stato impegnato, dal pomeriggio, anche un Canadair che si è alzato il volo dalla base di Teramo. L'intervento di elicottero e Canadair è stato necessario perché da terra, vista che lo zona era particolarmente impervia, e quindi era particolarmente complessa l'opera di spegnimento. Per coordinare i lanci d'acqua dal cielo sul posto anche il Dos. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell'incendio.