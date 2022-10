Fermato due volte in auto senza patente sulla Centrale Umbra, multa da 15mila euro

Fermato due volte in una settimana senza la patente di guida, nei guai un 28enne: scatta maxi multa. Nel corso di un controllo notturno ai veicoli in transito sulla Strada Statale 75 nei pressi di Assisi, gli agenti della Sezione della Polizia Stradale di Perugia hanno fermato un veicolo sospetto con a bordo un albanese di 28 anni con numerosi precedenti di polizia. Gli agenti hanno constatato che la persona controllata era stato fermato a bordo di un altro veicolo il 1 ottobre e in quell’occasione era stato sanzionato perché trovato alla guida di un’auto priva di copertura assicurativa, senza patente (perché mai conseguita), sprovvisto della revisione e della carta di circolazione. Dagli accertamenti effettuati, è emerso che, anche nel secondo controllo, il veicolo era privo della revisione e della carta di circolazione. Per questi motivi, al termine delle attività di rito, gli agenti hanno sanzionato il 28enne per un totale complessivo di 15.200 euro.