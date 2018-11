«Ferito grave? Devi curare prima me». Perugia, follia dopo un incidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Un episodio grave. Grave per la violenza e grave perché nel frattempo c'era una persona ferita in modo grave che aveva bisogno di cure immediate. La violenza è stata subita da un operatore del 118, intervenuto nel soccorre alcuni feriti dopo un incidente automobilistico. Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera che spiega come, all'arrivo della autoambulanza sul posto dello incidente, avvenuto lungo la strada che collega Perugia alla frazione di Pretola, un infermiere con oltre 15 anni di servizio dopo aver valutato le condizioni dei cinque feriti, si apprestava a soccorrere il più grave quando è stato prima strattonato e poi ripetutamente insultato dal conducente di una delle auto coinvolte nello incidente, che sollecitava un intervento prioritario per sé e le persone che stava trasportando.Dopo poco è intervenuta un'altra ambulanza e i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia.Gli accertamenti strumentali hanno confermato la priorità di intervento decisa dall'operatore 118 vittima dell'aggressione, dal momento che al giovane soccorso per primo sono stati riscontrati traumi all'addome e alla testa che hanno richiesto il trasferimento in sala rossa e, dopo attività di monitoraggio, il ricovero nella struttura di Neurochirurgia. Fortunatamente di tutt'altra entità sono risultati i traumi del conducente e dei trasportati dell'altra autovettura, ai quali era stato assegnato il codice verde.L'operatore del 118 vittima dell'aggressione ha manifestato al responsabile del servizio l'intenzione di sporgere denuncia nei confronti dell'aggressione, che sarà perfezionata nelle prossime ore con la motivazione di aver ricevuto «minacce e insulti che hanno ostacolato attività di soccorso di un paziente in evidenti condizioni di criticità».