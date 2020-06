Ferentillo, on line il nuovo portale turistico "visitferentillo.it "

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato messo online in questi giorni il nuovo portale turistico dell'associazione “Visit Ferentillo”, un portale turistico che sarà punto di riferimento per tutti i turisti e non solo che verranno a Ferentillo. «Il portale turistico – spiega il presidente di “Visit Ferentillo” Sebastiano Torlini – sarà fondamentale per i turisti che ogni anno scelgono Ferentillo per le loro vacanze, per Tour Operator e le agenzie viaggio che pianificano i loro pacchetti turistici e anche per gli stessi ferentillesi che attraverso questo strumento potranno informarsi riguardo tutto ciò che gira intorno al settore turistico del paese». Il portale è stato volutamente incentrato sull'emozione della scoperta e sul vivere esperienze uniche che solo a Ferentillo e in Valnerina possono essere vissute. All'interno del portale il turista potrà scoprire, vivere ed emozionarsi a Ferentillo, scegliendo di volta in volta come trascorrere la propria vacanza e trovando in tempo reale tutte le informazioni su dove dormire, dove mangiare, dove comprare, tutti i servizi pubblici disponibili e le attrazioni limitrofe. Un sito basato sulla innovativa tipologia della Web Progressive App, sviluppato e caricato come una normale pagina web ma che si comporta in modo simile alle applicazioni native di ultima generazione. La Web Progressive App “visitferentillo.it” è infatti estremamente performante e “progressive” in quanto l'utente può abilitare una serie di funzionalità aggiuntive alle normali pagine web a seconda delle funzionalità offerte dal suo dispositivo.Un sito completamente “responsive” che si adatta alle varie dimensioni dello schermo (desktop, mobile, tablet) o dimensioni che potranno in seguito rendersi disponibili, “Instant Update” con le informazioni sempre aggiornate grazie al processo di aggiornamento dei dati offerto dai “service worker” e “GeoLoc” così da georeferenziare l'utente che sarà in grado tramite maps di recarsi in qualsiasi luogo riportato nel portale, dai musei alle attività ricettive, ristorative o commerciali. Con questo sito si sono inoltre volute valorizzare tutte le risorse umane del territorio, fra cui i numerosi fotografi locali che hanno concesso i loro migliori scatti su Ferentillo e la Valnerina per la realizzazione dei contenuti e degli articoli del sito web.“Questo portale nasce per aumentare ancora di più il livello dell'accoglienza turistica, della promozione e valorizzazione di Ferentillo e per mettere completamente a suo agio il turista che si recherà nel nostro territorio”, continua Torlini, che osserva: “Troppo spesso si parla di turismo senza avere chiare le modalità di fruizione del territorio e accade frequentemente di trovare turisti spaesati che non sanno dove devono andare.L'anno scorso abbiamo realizzato la cartina turistica e quest'anno il portale proprio per evitare che ciò possa ripetersi nel futuro. Il sito web appena nato è aperto a tutti coloro che vorranno farne parte e soprattuto è aperto a chi vuol collaborare alla creazione di contenuti per il blog che si svilupperà al suo interno, dove tutte le eccellenze di Ferentillo potranno essere divulgate e fatte conoscere al mondo intero.L'obiettivo per il futuro, oltre alla versione in inglese e tedesco, è creare una sezione dedicata solo agli sport outdoor, vera punta di diamante di Ferentillo, dove trovare ad esempio tutti i tracciati ed i sentieri per il Trekking, la Mtb e l'E-Bike, da poter fare così in estrema sicurezza sulle nostre montagne”.