Ferentillo niente più cedole cartacee per avere i libri delle elementari

Nel comune di Ferentillo niente più cedole cartacee per avere gratuitamente i libri per le scuole elementari.

Dal prossimo anno scolastico, 2022/2023, nel paese del ternano si adotterà una nuova soluzione per le cedole librarie della scuola primaria.

La modalità adottata prevede l’abolizione della cedola cartacea, che quindi non sarà più distribuita a ciascun alunno. Non si deve più andare a scuola, dove è iscritto l’alunno, per farsi consegnare le cedole da portare poi in libreria. Operazione semplificata.

Per poter richiedere i libri si dovrà solamente recarsi dal libraio di fiducia con il Codice Fiscale dell’alunno. Il libraio, una volta iscritto alla piattaforma accedendo al sito http://clo.comunefacile.eu, potrà consegnare i libri richiesti.

Al comune di Ferentillo consigliano di richiedere la ricevuta digitale della cedola dematerializzata lasciando al libraio il proprio indirizzo email.

Si potranno richiedere i volumi direttamente in libreria fin da ora.