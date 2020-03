Ferentillo, Lucia Raffaela Palma è il Commissario Prefettizio

FERENTILLO - E' il Viceprefetto Lucia Raffaela Palma il Commissario nominato per la provvisoria amministrazione del Comune di Ferentillo a seguito della sospensione del Consiglio comunale.

Il provvedimento - adottato dal Prefetto Emilio Dario Sensi - si è reso necessario per le dimissioni irrevocabili ed efficaci di sei consiglieri del comune di Ferentillo che hanno ridotto di oltre la metà i componenti causandone lo scioglimento.

«La Palma -si legge in un comunicato- Viceprefetto dirigente dell'Area I"Ordine e sicurezza pubblica, protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico" di questa Prefettura, vanta numerose esperienze commissariali, in particolare nei Comuni di Montebuono, Torricella in Sabina, Pescorocchiano, Varco Sabino, Antrodoco e Otricoli.

Ha svolto, inoltre, per più di un anno, le funzioni di sub commissario presso la Provincia di Rieti. Recentemente, ha ultimato l'incarico di Amministratore Unico di Terni Reti S.r.l., società partecipata del Comune di Terni».

Al Commissario sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco.

