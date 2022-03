Ferentillo, fuori strada con la moto. Grave un ventenne

FERENTILLO - Un motociclista di vent'anni è rimasto gravemente ferito in un incidente che si è verificato lungo la Valnerina, nei pressi di Sambucheto di Ferentillo.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri il giovane, in prossimità di una curva, ha perso il controllo della moto andando a sbattere contro un pilone paramassi. Sul posto i vigili del fuoco di Terni.

Il ventenne, cosciente ma con serie fratture agli arti inferiori, è stato soccorso con l'eliambulanza del 118 e trasportato all'ospedale di Terni, dove è ricoverato.