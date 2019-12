© RIPRODUZIONE RISERVATA

Undici partite in quarantatre giorni. Tra gennaio e febbraio la Ternana si giocherà gran parte della stagione. La Lega Pro ha comunicato le date della giornata saltata per lo sciopero indetto per la mancata defiscalizzazione delle società di calcio nella manovra economica. Con il Rieti si giocherà mercoledì 22 gennaio alle 20.45 al Liberati. Poi c'è la doppia semifinale di Coppa Italia con il Catania (29 gennaio a Terni e 13 febbraio in Sicilia) ma soprattutto in campionato i rossoverdi affronteranno in rapida sequenza Potenza, Monopoli, Reggina, di nuovo gli etnei, e il Bari.«Abbiamo modificato la preparazione in modo da avere carichi importanti adesso, perché poi sarà importante recuperare. In quel periodo ci giochiamo tanto. La Coppa Italia è importante perché dà lustro alla società e ai giocatori. In tutte le partite, dall'Olbia in poi, abbiamo sempre fatto il massimo. In campionato gli scontri diretti potrebbero darci la possibilità di diminuire il gap. Arrivare in forma ai playoff? Dobbiamo giocare sempre pensando che possiamo arrivare primi. Quella deve essere la mentalità. La squadra ha sempre giocato al massimo, anche se qualche volta non ci siamo riusciti».«Non aver finalizzato tutto quello che abbiamo creato ci ha tolto dei punti, in casa siamo stati meno bravi che in trasferta. Ma è una squadra che va molto spesso alla conclusione e ha un'idea di calcio che la porta sempre a voler vincere la partita. Con il Monopoli abbiamo perso meritatamente, ma con Casertana e Avellino potevamo almeno pareggiare».«Ho visto di nuovo i gol subiti l'altro ieri ed il più delle volte si è trattato di errori del singolo. Contro la Viterbese abbiamo subito su una ripartenza manovrata, ma con Avellino, Casertana, Catanzaro e Cavese si è trattato di scelte errate del giocatore. Tutto è migliorabile, attraverso il lavoro dello staff tecnico e di ogni giocatore».«Non siamo entrati nel merito dei nomi. I giocatori che abbiamo ce li teniamo stretti. Ciò che dirà il mercato non lo possiamo sapere. Sappiamo invece che i nostri giocatori sono forti e che possono dare ancora di più».«Due serate molto belle che ci hanno dato ancora una volta idea dell'amore della tifoseria che apprezza l'impegno e la maglia sudata. E' la prima cosa che i tifosi ci chiedono e questo aspetto non è mai mancato. La squadra ha un unico obiettivo, dare il massimo e questo si vede in ogni allenamento. Abbiamo costruito un gruppo sano che si sta cementando sempre più alla ricerca dell'obiettivo».