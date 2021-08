Venerdì 13 Agosto 2021, 09:10

TERNI Il via al campionato, si avvicina. Si comincia il 22 agosto. Ma si avvicinano anche le ferie e le vacanze del presidente della Ternana, Stefano Bandecchi. Lui ha già detto che alla prima, al Liberati con il Brescia, non ci sarà, ma che tornerà allo stadio la domenica dopo. Ieri, però, ha pensato di fare una visita alla sua squadra, in città. Nel primo pomeriggio l'arrivo a Terni, poi, allo stadio Liberati, la chiacchierata con calciatori e staff nella sala stampa, prima dell'allenamento pomeridiano, al quale tra l'altro ha anche per un po' assistito. Poi, eccolo di nuovo salire in macchina per ripartire per Roma. Presidente, cosa ha detto alla squadra? «Nulla di particolare. Abbiamo ricordato che il campionato comincia il 21 agosto, che puntiamo a cominciare nella maniera giusta e a portare avanti una stagione giusta. La nostra ambizione, inizialmente, deve essere quella di salvarci». Eppure, negli ultimi giorni, gli arrivi di Salim Diakite e di Alfredo Donnarumma, così come se dovessero arrivare pure Bruno Martella e un nuovo portiere, indurrebbero pure ad alzare un po' l'asticella, in competitività e ambizioni. Ma Bandecchi, resta come ama dire lui silenziosamente ambizioso. E ci mette una battuta della sue: «Guardi, io spero solo di arrivare nei primi venti posti».

Il gruppo, come lo ha trovato? «Siamo ad agosto e, ad oggi, ognuno di noi crede di poter fare qualcosa di decente. Posso dire che sono tutti bravi ragazzi. Noi abbiamo le motivazioni giuste per fare le cose nella maniera migliore e mi sembra che il mercato, la società, lo stia facendo come la città si aspetta. Speriamo, poi, di fare il campionato giusto. Gli ingredienti possono sempre esserlo, ma poi bisogna amalgamarli nella maniera migliore». Il campionato, ok. Ma c'è anche la Coppa Italia. Dopo aver passato il preliminare con l'Avellino, lunedì c'è una bella vetrina, al Dall'Ara di Bologna, con partita trasmessa in diretta su Italia Uno. «Ma certo. A me, però, interessano in particolare 38 partite. Anche ai ragazzi, ho detto così. Con loro, abbiamo parlato di 38 partite». Dalla squadra e dal campionato, alla questione stadio e clinica. A Roma, dopo la presentazione delle nuove maglie nella sede dell'Unicusano, aveva detto che a settembre sarebbe andato in Regione per un incontro. Intanto, qualcosa è cambiato, con l'espulsione dalla Lega dell'assessore Enrico Melasecche. Lui, da assessore, non si dimette, ma la possibilità che possa essere ancora lui in futuro uno degli interlocutori, resta in mano a eventuali decisioni della presidente Donatella Tesei. Tra l'altro proprio con Melasecche, Bandecchi ha avviato un'interlocuzione cordiale e costruttiva. «Qui risponde il presidente - c'è un ragionamento politico. Io non posso entrare in contesti politici, dei quali poi non so nemmeno come mai si sia arrivati a questa cosa. Credo, comunque, che il nostro progetto sia sano, onesto, ambizioso, ma realizzabile. Sia il nuovo stadio Liberati che la clinica. Chiunque sia il nostro interlocutore, dovrà prendere atto di queste cose, in quanto il nostro è un progetto valido a prescindere. Sono convinto che la partita resti la stessa di prima».