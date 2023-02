Mercoledì 1 Febbraio 2023, 08:44

TERNI Alfredo Donnarumma tornato in gruppo, Marco Capuano che prosegue il piano di recupero con il lavoro differenziato e Bruno Martella che rinnova ufficialmente il suo contratto con la Ternana fino al 2025. Eccoli i rinforzi sul mercato di gennaio della Ternana, alla chiusura della sessione invernale dei trasferimenti. Niente colpo a sorpresa per le Fere, come ampiamente prevedibile viste anche le note vicende extra calcistiche e gli stessi proclami di inizio mercato, quando ancora l'indagine della Guardia di Finanza non aveva scombussolato l'universo Unicusano. Ma è stato raggiunto l'obiettivo di soddisfare il tecnico Andreazzoli nel numero di giocatori a disposizione. Compresi i giovani Ndir, Mazzarani (per quest'ultimo è sfumata la possibilità di prestito all'Audace Cerignola) e Onesti (rientrato anticipatamente dal prestito alla Fermana) sono 27 i calciatori nella rosa con cui il tecnico di Massa lavorerà da qui alla fine del campionato. Tre portieri: Iannarilli, Krapikas, Vitali. Undici difensori: Defendi, Mazzarani, Diakite, Ndir, Ghiringhelli, Sorensen, Martella, Capuano, Bogdan, Corrado, Mantovani. Sette centrocampisti: Palumbo, Proietti, Paghera, Agazzi, Di Tacchio, Coulibaly, Cassata. Sei attaccanti: Capanni, Partipilo, Falletti, Favilli, Donnarumma e Onesti.

A Milano il ds Leone ha provato fino all'ultimo a concretizzare lo scambio di prestiti con il Como tra Francesco Cassata e Jacopo Da Riva. Una soluzione che sarebbe stata gradita ai diretti interessati. Cassata ha collezionato fin qui in rossoverde 16 partite e un assist, ma dal cambio in panchina Lucarelli-Andreazzoli ha sempre trovato meno spazio complice anche il cambio di modulo del nuovo allenatore. Da Riva, centrocampista centrale che può giocare sia da playmaker davanti alla difesa che alle spalle delle punte, giocatore di qualità, fantasia ma anche geometrie, ha messo insieme fino ad ora 12 presenze in campionato di cui solo 2 dal primo minuto con un gol all'attivo. Il poco tempo a disposizione non ha permesso di condurre in porto l'affare, trattandosi di due calciatori in prestito, Cassata dal Genoa e da Riva dall'Atalanta, tra l'altro con valutazioni e ingaggi differenti. Niente da fare nemmeno per il tentativo last minute della Reggina per lo stesso Cassata. Saltato lo scambio con il Como, la Ternana ha deciso di tenersi il centrocampista. In realtà un movimento di mercato c'è stato, ovvero il rientro dal prestito alla Triestina di Federico Furlan che è stato subito girato, sempre in prestito, al Latina fino al termine della stagione. Il mercato di gennaio della Ternana si chiude quindi con le partenze di Celli (Sudtirol), Pettinari (Benevento), Rovaglia (Aquila Montevarchi), Spalluto (Novara via Fiorentina) e Raul Moro (Real Oviedo via Lazio). Andreazzoli potrà lavorare con un gruppo più ristretto come aveva richiesto.