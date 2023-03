Giovedì 2 Marzo 2023, 08:48

TERNI «E' la Ternana che ci mette tutti d'accordo». Cristiano Lucarelli torna nelle vesti di pacificatore prima che di allenatore. D'altra parte il tecnico della Ternana, conosce il presidente Stefano Bandecchi, i tifosi, i calciatori. Di conseguenza ha intuito subito che per tentare di svolgere bene il suo lavoro deve necessariamente normalizzare l'ambiente. E per riuscirci trovare l'unico elemento di collante che in questo momento può tenere assieme tutti i pezzi del puzzle proponendo quello che lui stesso definisce il patto di non belligeranza. Il pareggio di Palermo lo ha soddisfatto, anche se la squadra avrebbe meritato i tre punti che sarebbe stato il risultato migliore per affrontare domenica il Benevento. Una partita spartiacque per delineare gli obiettivi a cui può competere ancora la squadra rossoverde.

«Sono l'allenatore della Ternana e poi dei tifosi afferma Lucarelli a chi gli domanda se si è reso conto che c'è una città spaccata- Ho continuato a seguire le cose in questi tre mesi anche se non ho visto tutte le partite. Mi è dispiaciuto che si sia creata questa spaccatura. Quando sono stato esonerato sono andato via sereno sapendo di aver dato tutto. Sarei voluto anche intervenire, però in questo periodo avevo anche altre cose da seguire. A tal proposito mi preme dire che al netto che nella vita ci sono problemi più importanti del calcio, questo sport attira anche il peggio di noi perché rappresenta un fenomeno sociale. Credo che nel nome della Ternana e della maglia tutti nei prossimi due mesi dovranno parlare solo d calcio. E' la Ternana che ci mette tutti d'accordo. E per raffreddare gli animi di tutti servono solo i risultati».

Così la prossima partita col Benevento, diventa determinante: «Domenica c'è una partita difficile contro una squadra forte prosegue Lucarelli -che può aiutarci a capire l'obiettivo per il quale dovremo correre. Sarà la partita spartiacque. Per la classifica sarebbe stato meglio se avessimo vinto contro il Palermo. Il non averlo fatto ci farà stare sul pezzo e arrivare alla prossima gara con la massima attenzione e concentrazione. Abbiamo molti più punti dell'anno scorso di questi tempi. Dobbiamo ritrovare la serenità, la compattezza, recuperare gli infortunati e mentalmente qualche giocatore». Sulla condizione atletica Lucarelli è convinto di non aver problemi perché conosce come si allenano i ragazzi dai quali ha avuto qualche conferma proprio in queste ore. Accanto a Cristiano Lucarelli il direttore sportivo Luca Leone: «Sono particolarmente emozionato rivela il Diesse- Non mi era mai capitata una situazione del genere in quindici anni che faccio questo lavoro. Cristiano è stato un compagno d'avventura importante in questi due anni e mezzo. Ripresentarlo è anche emozionante. Ci tenevo a ringraziare Aurelio Andreazzoli. Grande rispetto e stima per lui».