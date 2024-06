Giovedì 6 Giugno 2024, 08:55

Una cosa è certa. Chiunque diventerà sindaco tra Margherita Scoccia e Vittoria Ferdinandi i perugini avranno strade migliori. Lo aveva detto al Messaggero la candidata del centrodestra, lo ha ribadito ieri quella del centrosinistra annunciandolo, in redazione. Ed è singolare che entrambe piazzino quella necessità tra i primi due atti della loro giunta in caso di successo.

Già, la strada. Vittoria Ferdinandi ne ha fatta: 52 incontri tra paesi e frazioni e una certezza: «Abbiamo risvegliato una parte di città, grazie all’ascolto. La mia candidatura ha rimesso in moto il campo progressista e di là è nata la narrazione che ha voluto incasellarmi nell’estrema sinistra. A volte è stata una campagna d’odio». Offre l’onore della armi al sindaco Andrea Romizi: «Sono indubbie le sue grandi qualità umane nel rapporto con i cittadini, un rapporto arrivato dopo sessant’anni di sinistra sclerotizzata sul potere. Ma vicinanza e prossimità non bastano». Se vincerà non butterà dalla finestra quanto fatto dagli altri: «Non siamo per questo. Va cambiato il fatto che nascere a Sant’Orfeto o a corso Vannucci non garantisce le stesse opportunità». A proposito di Romizi ieri commento di Ferdinandi con cuore al messaggio social del sindaco che ringrazia i perugini per i suoi 10 anni.

Ferdinandi come la mettiamo con il Nodo?

«C’è un problema di accesso alla città e un ritardo infrastrutturale che viviamo di decenni. Da una parte pesa sulle imprese, dall’altra sulla qualità della vita dei cittadini. Ne sono consapevole. Come lo sono del fatto che in dieci anni si potevano realizzare le rampe, progetto finanziato. Per il Nodo, roba da un miliardo, nonostante l’impegno del ministro Salvini quei soldi non ci sono, quindi è inutile polarizzare Nodo sì Nodo no. Ricordo, invece, che nel 2022 Romizi e Scoccia avevano posizioni diverse che hanno cambiato. Lo scenario di cui si parla è futuribile, Perugia ha bisogno subito di interventi: una vera mobilità alternativa e far dialogare minimetrò, Busitalia, Rfi ed ex Fcu».

Margherita Scoccia dice che il M5s, partito del no, la tiene in ostaggio

«Non so se è il partito del no. Certo è che dopo che il campo largo mi ha scelto, il campo, con Pensa Perugia, è diventato larghissimo. A me spetta la sintesi. Noi progressisti siamo maestri a trasformare la complessità in conflitto, ma fare sintesi delle visioni deve essere l’obiettivo».

E su minimetrò e Brt?

«La mia avversaria ha una posizione puerile e disfattista che sclerotizza la città. Il minimetrò è un’opera incompleta che non è stata mai migliorata (serve un orario più lungo) né modernizzata, ma serve 40 mila persone però è mobilità alternativa. Il Brt per il 70% del percorso si muove nel traffico con bus da 18 metri grandi come Tir e serve le metà delle persone. È ora di far funzionare il piano urbano della mobilità sostenibile che è rimasto nel cassetto».

Ferdinandi, sullo stadio che posizione avete?

«La città ha bisogno di uno stadio nuovo e riqualificato. Ma bisogna discuterne per primi con gli azionisti dello stadio, i tifosi. Sono passati dieci anni di interventi che non hanno risolto nulla. E quello spettacolo di una cordata di imprenditori che presenta il progetto in piena campagna elettorale è la foto dell’immobilismo della giunta Romizi. Quel progetto architettonico è molto bello, ma la cubatura è fuori scala per Pian di Massiano dove tra una variante e l’altra, di cemento ne è arrivato parecchio. Lo stadio serve nuovo bello e a Pian di Massiano perché la vocazione dell’area non va dimenticata».

Quale deve essere il ruolo di Perugia in Umbria?

«Perugia deve tornare a essere un grande capoluogo di regione che ha nel suo dna il parlare all’Italia centrale, all’Italia e al mondo. Dobbiamo recuperare il suo dna innovativo. La città in questi anni è stata chiusa in una gabbia di eterno presente. Servono interventi strutturali su sanità e lavoro, temi su cui la politica ha giocato a nascondino».

Perché tanta attenzione alla sanità?

«Quando ho iniziato questa avventura sono andata in Caritas e don Marco mi ha spiegato che in una famiglia in cui entrano due stipendi se c’è un problema sanitario a cui il pubblico non risponde, la famiglia va in crisi e deve fare la spesa all’emporio della Caritas. A Perugia curarsi non può essere un privilegio, ma un diritto. Il sindaco del capoluogo deve controllare e giudicare anche attraverso la conferenza dei sindaci. Attiveremo anche una consulta permanente».

La prima delibera di Ferdinandi se vince?

«Ne faccio due. Una per il modello di amministrazione partecipata: struttureremo un nuovo modo di fare governo con le case della partecipazione, il consiglio di cittadinanza e la riattivazione delle consulte. Eppoi un piano straordinario contro le buche, piano cavalcato con insospettabile verve da Margherita Scoccia. La storia dei 40 milioni sono uno spot».

Il sogno di Vittoria Ferdinandi sindaca?

«Magari si arrabbia Carlo Pagnotta, ma vorrei una grande scuola internazionale di jazz che porti musicisti e cultura in città come vediamo durante l’estate».