Federfarma Umbria: Stefano Monicchi è il nuovo segretario regionale

Sabato 25 Settembre 2021, 17:13

Stefano Monicchi è il nuovo segretario di Federfarma Umbria. Il rinnovo delle cariche è avvenuto a seguito delle dimissioni di Gianluca Ceccarelli, che lascia il posto di segretario del sindacato dei titolari di farmacia dell’Umbria a seguito della nomina a vice presidente della cooperativa Farmacentro Servizi e Logistica. Al suo posto subentra Stefano Monicchi, attuale segretario provinciale di Federfarma Terni e già tesoriere regionale. «E’ un grande onore per me succedere all’amico e collega Gianluca Ceccarelli – dichiara Monicchi – che ringrazio per l’impegno dimostrato in questi anni. Ci attende un autunno molto intenso su vari fronti e come sempre cercheremo di offrire la nostra azione a supporto della categoria e, di conseguenza, dei cittadini». Il ruolo di tesoriere di Federfarma Umbria viene assegnato invece a Silvia Pagliacci, attuale presidente di Federfarma Perugia. Claudia Pimpinelli entra infine nel consiglio dell’unione regionale dei titolari di farmacia dell’Umbria.