Federalberghi, Fittuccia presidente regionale

PERUGIA - Simone Fittuccia è stato eletto dall'assemblea dei delegati di Federalberghi Umbria Confcommercio alla presidenza regionale. Ecco i punti chiave del programma di mandato: lotta all'abusivismo e all'economia sommersa; nuova gestione dell'imposta di soggiorno; rilancio del turismo perché, al di là dei numeri che hanno ora un segno positivo, si faccia quel salto di qualità che metterebbe il turismo umbro nelle condizioni di trainare l'economia regionale, come potenzialmente è in grado di fare. Fittuccia, imprenditore assisano, è statao vice presidente vicario di Federalberghi. Vice presidenti sono Vincenzo Bianconi e Stefano Martuci. Bianconi dopo l'elezione in consiglio regionale ha lasciato la guida dell'associazione.