PERUGIA - Sono ormai da circa un decennio la rock band umbra più celebre in assoluto e d’ora in poi aggiungeranno un altro primato al loro palmares: isono protagonisti di una graphic novel a loro dedicata, Come reagire al presente, in uscita il 24 settembre. Realizzato da un team di cinque illustratori, il fumetto ripercorre la carriera del quartetto perugino raccontandone fortune e passi falsi, ambizioni e paure: «Essere protagonisti di un fumetto è davvero incredibile - commentano i FASK - ancora oggi continua a fare uno strano effetto rivedersi in fotografie e videoclip, ma la sensazione di trovarsi ritratti in questi incredibili disegni è forse ancora più assurdo ma al tempo stesso familiare. Siamo cresciuti leggendo fumetti, dai Paperinik divorati alle elementari alle graphic novel di Gipi, che ci hanno accompagnato da sempre, anche quando eravamo chiusi nelle quattro mura di casa durante il lockdown. Mai avremmo immaginato di ripercorrere ricordi di questi anni di band in un viaggio in van all’interno di un fumetto»., protagonisti sui palcoscenici di tutta Italia e ora anche delle pagine illustrate nel volume edito da BeccoGiallo, hanno deciso di lasciarsi raccontare attraverso un viaggio a fumetti nel loro backstage. Il progetto musicale nato nel 2008 in punta di piedi è partito da Perugia per arrivare a conquistare un posto tra le più apprezzate e seguite band rock italiane, con oltre 20 milioni di ascolti su Spotify per il loro ultimo album Animali Notturni (targato Warner Music) e tanti concerti sold out in tutta la Penisola. Un’iniziativa, quella della graphic novel, che certamente darà sollievo ai fan che attendevano il loro tour programmato per la scorsa primavera, annullato a causa dell'emergenza sanitaria.Come reagire al presente ha una copertina realizzata da, illustratore nonché leader della band Tre allegri ragazzi morti, oltre a una serie di contributi scritti direttamente dai FASK a tutti gli effetti co-autori del volume. Scritto dail volume è stato disegnato da un team che, oltre allo stesso Taddeo Traini, comprende anche. «È stato difficile e bellissimo scrivere un fumetto su una delle tue band preferite - racconta Giacomo Taddeo Traini - un gruppo che hai visto crescere e maturare sotto i tuoi occhi. Ho cercato di infilarci tutto quello che avrei cercato in un libro come questo, tutte le emozioni e gli sfoghi vissuti in questi anni grazie alla musica dei FASK. Ci abbiamo messo dentro tanto cuore, speriamo si riesca a sentirlo tutto».Il volume è strutturato come uno sgangherato road movie a puntate che porta i FASK dal loro casolare in Umbria verso un loro concerto. Nel corso del racconto i quattro musicisti sono messi alla prova in maniera più o meno subdola da un’oscura creatura - un animale notturno, citando la band - che soffiando sulle loro ansie e sulle loro angosce interiori, frantuma le sicurezze e la coesione del gruppo. Solo grazie all’irresistibile desiderio di suonare e soprattutto alla salda e duratura amicizia che li lega, i quattro riusciranno a superare ogni tensione e a salire per l’ennesima volta, tutti insieme, le scalette che portano al palcoscenico. «I FASK sono persone eccezionali e piene di qualità - aggiunge Lorenzo La Neve, altro sceneggiatore del libro - mentre i disegnatori hanno tutti un tratto adulto, profondo e pregno di contenuti. Il risultato è un volume maturo ed emozionante che mi porterò dietro per anni”.