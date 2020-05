Fase due: ecco le regole dell'Usl da rispettare, «Non vanifichiamo gli sforzi, restiamo responsabili!»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Fase due è ritornare in modo graduale alla vita di sempre, ma significa anche stare in guardia facendo attenzione a rispettare quei gesti e quelle raccomandazioni che, ormai, sono diventati azioni quotidiane. Per non dimenticare (e rendere vana) tutta la strada percorsa fino a questo punto la direzione dell’Azienda Usl Umbria 2 ha promosso una campagna di comunicazione per continuare l’opera di sensibilizzazione delle persone riguardo ai comportamenti corretti da tenere per evitare il contagio, adesso più che mai da non sottovalutare. Le locandine e i volantini saranno affissi e distribuiti in tutte le sedi dell’azienda sanitaria, ma le indicazioni sono come sempre reperibili online e scaricabili dalla home page del sito web istituzionale di Usl Umbria 2. Le regole sono semplici ed efficaci, e sono lanciate con l’hashtag #rispetto, la parola d’ordine: lavarsi o disinfettarsi le mani resta il gesto numero uno nella sfida della prevenzione, ma restano attuali anche le buone norme di non toccare occhi, naso e bocca con le mani, evitare abbracci e strette di mano, indossare la mascherina e coprire bocca e naso quando si starnutisce. Un contributo importante, infine, può essere dato evitando i luoghi affollati e mantenendo la giusta distanza dalle altre persone. «Manteniamo un comportamento responsabile per continuare a preservare la nostra salute e quella degli altri, con l’obiettivo comune di non vanificare gli sforzi fatti durante il lockdown nelle lunghe e dolorose settimane che hanno segnato duramente il Paese».