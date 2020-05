La voglia di ripartire c'è. La sfida non è affatto facile, ma lo spirito sembra quello giusto. I baristi hanno ritrovato il sorriso. Certo, la partita delle ripresa è solo all'inizio, ma ieri un primo passo è stato fatto. Mascherine personalizzate, guanti, igienizzati di ogni tipo. Ma anche paste celebrative con la scritta glassata "andrà tutto bene", come quelle fatte dal bar Marchetti per festeggiare l'inizio della Fase 2. Al bar Villaglori mascherine personalizzate e caffè volante, con il bancone "spostato" verso la piazza, per il consumo da asporto fatto senza entrare nel locale. Anche il bar Milardi si è attrezzato per la ripartenza, con chiare indicazioni per il consumo dei prodotti. Come annunciato, ha riaperto anche Pazzaglia. Immortalato Alessandro Sani del Caffè del Corso mentre viaggia lungo Corso Tacito per le consegne delle colazioni preparate dallo storico bar di Terni. La ripresa è iniziata tra ottimismo e fantasia.

Ultimo aggiornamento: 14:10

