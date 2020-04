Ultimo aggiornamento: 12:20

Il commercio tirerà un sospiro di sollievo, mentre le famiglie dovranno fare a meno dei parchi. Non tutte le aree verdi riapriranno, ma solo quelle che potranno essere controllate. Boccata di ossigeno anche per gli ambulanti, ma solo per quelli che vendono alimentari, mentre i cimiteri resteranno chiusi. La Fase 2 a Terni viaggia a ritmi diversi, sebbene la curva del contagio scenda di giorno in giorno. Prudenza per le possibili forme di assembramento (parchi e cimiteri) via libera per commercianti e artigiani che torneranno a lavorare in modalità take away. Palazzo Spada ha stabilito che questi sono i ritmi della ripartenza.«Dal 4 maggio tutti coloro che operano nel settore alimentare con codici Adeco Ristorazione potranno porre in essere la modalità take-away, cioè distribuire cibo d'asporto direttamente dai propri locali», dicono da Palazzo Spada. Ristoranti, pizzerie, pasticcerie, bar e paninerie, dunque, da lunedì torneranno operative, ma potranno vendere i prodotti solo con modalità asporto, il che vuol dire che il cliente non potrà consumare all'interno del locale, ma solo ritirare la merce per consumarla a casa, o in ufficio. «Sostanzialmente sarà vietato il consumo per strada», puntualizzano da Palazzo Spada. La riapertura con la modalità take away non era così scontata, sebbene fosse indicata nel Dpcm annunciato dal premier Conte per l'avvio della Fase 2. Il pressing di Confartigianto, che ha chiesto chiarimenti dopo una prima interpretazione restrittiva del Dpcm fatta a Palazzo Spada, è servito a sciogliere sul nascere un possibile nodo. Il passaggio decisivo è stato fatto ieri con il confronto avuto tra Comune, Prefettura e Forze dell'ordine. Oltre al take away per la ristorazione arriva anche il via libera ai mercati settimanali, uno su tutti quello del mercoledì che dal 6 maggio tornerà al Foro Boario, in attesa del trasloco allo Staino per consentire l'avvio dei lavori per la realizzazione del Palazzetto dello sport, proprio al Foro Boario. «Il mercatino del mercoledì tornerà limitatamente al settore alimentare, con 33 banchi», spiegano da Palazzo Spada. Venerdì, invece, sarà la volta del mercato Campagna Amica-Coldiretti che si svolge sopra al parcheggio di San Francesco, dedicato ai prodotti agricoli a filiera corta. «Si tratta di un piccolo e prudente passo verso la riapertura di alcune attività commerciali e a sostegno dell'economia locale» commenta l'assessore al commercio Stefano Fatale. «Non riapriremo perché non faremo da bancomat allo Stato. Aprire con il take away non serve. Eravamo in crisi prima figurarsi lavorare così», dice Alessandro Castiglione dell'associazione Agiamo adesso. «Per i parchi - spiegano da Palazzo Spada - resteranno aperti solo quelli che ci consentiranno un controllo capillare della situazione, ma ancora no abbiamo deciso quali».Il 4 maggio è alle porte. Terni si avvia alla Fase 2