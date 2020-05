Si sono scusate ammettendo di aver sbagliato, ma hanno fatto notare ai vigili che un nastro potevano pure metterlo, come deterrente. Così da far capire ai bambini che quell'area era chiusa. Al contrario tutti dentro. Scivoli e altalene per la gioia dei bambini. Con tanto di genitori a dare la più tenera delle spintarelle per il dondolio delle altalene. Un momento magico che durato pochi minuti. Appena il tempo di una telefonata ai vigili urbani di Terni che tutto si è interrotto. Inevitabile considerando che le aree giochi dei parchi sono interdette, non si possono usare anche se risultano aperte, come nel caso della Passeggiata. Mamme e papà redarguiti dai vigili urbani hanno lasciato il piccolo parco giochi a testa bassa, intimando a più grandicelli (dai sei anni in su c'è obbligo della mascherina nei parchi aperti del Comune di Terni) di sistemarsi la mascherina. La Fase 2 è appena iniziata e per le famiglie con figli piccoli sarà particolarmente dura.

