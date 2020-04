La discussione è iniziata. L'occasione per entrare nel vivo della Fase 2 ieri in occasione di una riunione di Giunta. «Causa dissesto, abbiamo ha le mani legate per quanto riguarda le leve fiscali che possiamo azionare a sostegno delle attività economiche», spiegano da Palazzo Spada. La prova concreto di questa premessa arriva dalla Tosap, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, tavoli e sedie all'aperto per capirci. L'idea del Comune era quella di rimodularla a tal punto da raddoppiare lo spazio concesso al commerciante lasciando però inalterato l'importo della tassa. «Ma con le aliquote bloccate a causa del dissesto per i prossimi cinque anni non possiamo farlo», proseguono da Palazzo Spada. Discorso diversi per le strisce blue di superficie e il parcheggio sotterraneo a pagamento di San Francesco. In questo caso il Comune potrebbe decidere di non incassare senza dover mettere mano alle aliquote fiscali. Ed è proprio questo uno dei ragionamenti che ieri è stato abbozzato per dare una mano al rilancio delle attività economiche del centro, che già prima dell'emergenza Covid-19 erano con l'acqua alla gola. «E' un ragionamento che stiamo facendo», confermano da Palazzo Spada. Ma in Comune si aspettano un segnale dal Governo, dopo che nei giorni scorsi il sindaco Leonardo Latini aveva mandato una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, proprio per la questione dissesto. «La ripartenza sarà difficile per tutti, ma per un Comune in dissesto lo sarà ancora di più, visto che non può modificare le aliquote a vantaggio della ripresa economica», dicono ancora da Palazzo Spada.

