PERUGIA - Lunedì ripartiranno altre attività lavorative e c’è un pezzo di città che nel cuore della Fase 2 dell’emergenza coronavirus vuole farsi trovare pronto. Anzi, più bello e più sicuro rimuovendo erbacce e sanificando spazi comuni. Spunta infatti la prima iniziativa di cura del decoro urbano dopo il lungo periodo di restrizioni. Riguarda il centro storico e a promuoverla sono l’Associazione Priori e l’Associazione Rione di Porta Eburnea presiedute rispettivamente da Maria Antonietta Taticchi e Giancarlo Barboni. Sabato mattina, muniti di dispositivi di protezione individuale e tanta buona volontà, cittadini volontari si rimboccheranno le maniche per le pulizie di primavera, appuntamento tradizionale quest’anno ancora più importante, e battezzato «#ripartenza, prendiamoci cura della città dove viviamo e lavoriamo».Annunciando ai propri soci l’iniziativa, le due associazioni cittadine, pronte a curare i rispettivi quartieri, spiegano che «siamo nella Fase 2 con la progressiva riapertura delle attività e la possibilità di riuscire di casa e camminare per strade e piazze. Sarà possibile tornare a incontrarsi. Servirà l’impegno di ciascuno nel rispettare le disposizioni e nel riuscire ad assicurare un adeguato livello di sicurezza nei riguardi della propria salute e di chi ci è vicino. In altre parole, saper vivere in sicurezza sarà la chiave che ci permetterà di tornare più velocemente alla vita che ci manca. Partendo da queste considerazioni e per dare un nostro contributo per un avvio positivo e prudente della Fase 2, le associazioni Priori e Rione di Porta Eburnea ripropongono l’evento Pulizie di primavera».Le associazioni hanno messo a punto un programma dettagliato. «Lavoreremo insieme per favorire per quanto ci è possibile le condizioni di sicurezza attraverso sanificazione dei luoghi che frequentiamo. I proprietari delle abitazioni e dei negozi sono invitati a fare la pulizia di portoni e porte, ingressi, vetrine e negozi, spazi comuni». Attenzione anche ad erbacce, serrande arrugginite e muri vandalizzati, che verranno tutti tinteggiati. Operazione decoro anche per aiuole da sistemare e balconi da abbellire, con l’apporto degli abitanti. Tutto per «sconfiggere la paura e l’indiffidenza e rendere la città accogliente, pulita e sicura». Le operazioni si svolgeranno mantenendo le distanze di sicurezza, indossando i dispositivi di protezione che ogni partecipante dovrà aver cura di avere.